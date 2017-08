Trumps mest kända tweet Foto: Anders Wiklund

Kurtis Lee på Los Angeles Times har en träffsäker kommentar om president Trump efter ett halvår i Vita huset.

Trots att uppgiften nu är att vara USAs statschef och överbefälhavare så är det som oftast dyker upp i hans tweets och i hans publika framträdanden sju teman som i huvudsak varit konstanta sedan valkampanjen eller åtminstone efter valdagen i november förra året.

1. President Obama.

Olika infallsvinklar kan noteras här men angrepp mot företrädaren är nästan lika ofta förekommande som angrepp på motkandidaten i valet.

Det Lee inte påpekar är att den mycket tunnhudade Trump uppenbart inte kommit över hur president Trump på White House Correspondents Dinner såg till att håna honom. Här en fyllig redogörelse för denna kväll som kan ha betytt en hel del för Trumps beslut att söka bli presidentkandidat.

2. Lojalitet

Som affäsman i ett företag utan andra delägare och som reality tv-stjärna i ”The Apprentice” handlade allt ytterst om just detta. De illojala skulle sparkas ut.

När han avskedade FBI-cjefen Comey var detta motiveringen: “I need loyalty, I expect loyalty,”

3. Valsegern

Den oväntade valsegern i november förra året är ett ämne Trump ständigt återkommer till. Att vinna är centralt för honom och att han fick närmare 3 miljoner färre röster än Hillary Clinton har stört honom enormt och han återkommer ofta till att den enda förklaringen till detta skulle vara valfusk.

4. Ryssland

Det är inte så oväntat att detta ständigt dyker upp eftersom huvuddelen av medierna och de ledande demokraterna är övertygade om att rysk inblandning i valkampanjen kan ha avgjort valet till hans förmån.

Jag har tidigare flera gånger skrivit att jag tror det är osannolikt att någon utländsk inblandning kan ha haft en sådan effekt.

Dels var ultrahögern sedan många år engagerade i en närmast besinningslös hatkampanj mot Hillary Clinton. Den kampanjen hade i stort sett obegränsade ekonomiska och personella resurser.

Dels avgjordes valet i några valkretsar som knappast någon kunnat förutse på förhand.

Men Trump återkommer onekligen ofta till ämnet – betydligt mera frekvent än vad han borde göra eftersom han därigenom bara förser brasan med ny ved.

5. Fake news

Alla nyheter som Trump ogillar kallar han ”fake news”, falska nyheter. Hans kritik riktas oftast mot New York Times, Washington Post och CNN.

Hans flitiga användande av twitter har fått mycket kritik från republikanska politiker och kommentatorer, men den tunnhudade Trump låter sällan eller aldrig någon rådgivare påverka hans blixtsnabba, ofta helt ogenomtänkta reaktioner.

Så här låter det:

Donald J. Trump

✔@realDonaldTrump

Only the Fake News Media and Trump enemies want me to stop using Social Media (110 million people). Only way for me to get the truth out!

3:55 PM - Aug 1, 2017

Att effekten fta blir den motsatta har Trump uppenbart inte insett, men i det republikanska partiet är detta ett allt större bekymmer och förhoppningar finns nu att den nye stabschefen i Vita huset ska få Trumps maniska twittrande under kontroll. Vi får väl se....

6. Hillary Clinton

Den extremt personliga och vulgära kritiken han under kampanjen riktade mot motkandidaten har fortsatt som om valdagen inte vore passerad.

Attacker mot Hillary Clinton kan som i detta exempel kombineras med en attack på en av hans viktigaste regeringsmedlemmar – därtill den förste republikanen med prestige som deklarerade att han stödde Trump i kampen om GOP-nomineringen:

Donald J. Trump

✔@realDonaldTrump

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!

12:12 PM - Jul 25, 2017

7. Hans publik

Trump är oerhört stolt över sin förmåga att dra stor publik.

Det har särskilt gällt publiken när han installerades som president; en publik som var betydligt mindre än när Barack Obama installerades i januari 2009.

Sammantaget ger dessa 7 punkter en god bild av vad som rör sig i presidentens huvud – och det är samtidigt en god förklaring till varför han hittills varit oförmögen att fokusera på de sakpolitiska frågor som behöver hanteras om GOP ska behålla sin kongressmajoritet och om presidenten ska kunna bli återvald i november 2020.

Att bara styras av omsorg om det egna egot lär inte räcka.