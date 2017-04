Donald Trumps resekostnader skenar

Född 1946 i Queens i New York. Har en ekonomexamen med inriktning på fastigheter från University of Pennsylvania. Har byggt ett fastighetsimperium med fokus på bland annat hotell och golfbanor. Kontroversiell miljardär och tv-personlighet som äger ett stort antal bolag. Har skrivit ett 15-tal böcker och har en Walk of Fame-stjärna i Hollywood.

Försökte bli Reformpartiets presidentkandidat 2000 men kastade in handduken. Har övervägt att ställa upp i presidentval tidigare, men inte gjort det förrän i juni 2015 då han offentliggjorde sin satsning på Vita huset.

Med sin tuffa invandringsretorik och löftet att göra Amerika stort igen seglade Trump genom primärvalen. Han utsågs till presidentkandidat på Republikanernas konvent i Ohio i juli 2016, vann presidentvalet över demokraten Hillary Clinton den 8 november och installerades den 20 januari.

Lämnade vid en presskonferens i januari över styret av bolagssfären till två av sina söner för att "undvika intressekonflikter".

Fembarnspappa och inne på sitt tredje äktenskap. Gift med slovenskamerikanska Melania Trump sedan 2005. Dottern Ivanka Trump arbetar oavlönat i Vita huset. Hennes make Jared Kushner är en av Trumps högt uppsatta rådgivare.