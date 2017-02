I en helt ny värld Foto: Evan Vucci

Jag skrev härom dagen om president Donald Trumps lektion i samhällskunskap.

I dag har den politiska nyhetssajten POLITICO en fyllig och intressant redovisning av just hur frustrerande det är för den tidigare VDn för ett företag där han var ägaren som bestämde allt att nu verka i USAs politiska system skapat av författningsfädernas maktdelningstänkande.

The new president’s allies say he has been surprised that government can’t be run like his business.

Annons X

POLITICOS intervjuer målar en bild av en krutdurk: The interviews paint a picture of a powder-keg of a workplace where job duties are unclear, morale among some is low, factionalism is rampant and exhaustion is running high

Det är tufft i maktens centrum överallt - även i Rosenbad - men där är ju huvudpersonen oftast van vid en sådan miljö.

Så är det inte i Vita huset nu.