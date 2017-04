Två kandidater med låg trovärdighet Foto: David Goldman

Vilken roll spelar fakta i samhällsdebatten? Det är en fråga som är aktuell i många länder, men det finns onekligen skäl att fästa särskilt avseende vid president Trumps sätt att förhålla sig till sanningen.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Skälen är uppenbara. USA har världens största militärmakt och presidenten är USAs överbefälhavare.

Washington Post ägnar stor, systematisk energi åt att hålla koll på Trumps uttalanden. Här är den senaste uppdateringen.

Annons X

Under presidentens första 84 dagar i Vita huset noterar WP 394 falska eller vilseledande påståenden.

Den riktigt svåra frågan är såklart vad detta betyder? Minskar de amerikanska medborgarnas tilltro till presidenten på grund av det WP pekar på?

Amanda Taub skrev härom dagen en intressant krönika om hur de som känner sig som medlemmar i ”team Trump” hittar olika sätt att bortse från kritiken mot presidenten. Det är ju samma effekt som man kunnat se i valundersökningarna.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Man ska inte glömma bort att ett skäl till att misstron mot Trump i november var ganska lätthanterad för många väljare var att misstron mot Hillary Clinton var så stark.

Diskussionen i USA om ”vem Trump egentligen är” har intensifierats på sista tiden när presidenten gång på gång tycks byta ståndpunkt helt och hållet i frågor som han drev hårt före valdagen.

The Atlantic-krönikören David A. Graham träffar rätt när han skriver:

What the president’s recent flip-flops offer is not greater clarity, but far more confusion about what he wants and what policies he will pursue. Trump is not just not Obama or Clinton or Bush; he’s not even sure who Trump is, which makes it impossible for anyone else to know, either.

Trump vet inte vem Trump är - det gör det omöjligt att teckna en bild av vilken politik han kommer att bedriva.

Efter den amerikanska flygplatsattacken i Syrien ställde många till höger och vänster frågan vilken strategi Trump har.

Sannolikt är svaret precis det Graham pekar på: Trump har ingen strategi annat än - menar jag - möjligen en ambition att förbättre de egna dåliga popularitetssiffrorna.

Politik och rationalitet hör i mycket liten utsträckning ihop när det gäller Trump.

Det kommer fortsatt att leda till en enorm medieuppmärksamhet eftersom ingen kan ana vad som händer härnäst.

I den kontexten kommer medvetna osanningar eller vilseledande påståenden sannolikt att spela en högst underordnad roll.

Men Washington Posts bevakning är ändå en viktig demokratisk uppgift.