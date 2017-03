Donald Trump. Foto: IBL

I Donald Trumps första budgetförslag tar den nytillsatta presidenten fram slaktkniven för alla utom militären, krigsveteranerna och murbyggande gränskontrollanter. Hårdast drabbad är kultursektorn där båda ”the endowments”, myndigheter som finansierar kulturlivet, ligger i yttersta riskzonen. Dessutom tas anslagen till Corporation for Public Broadcasting bort. Detta betyder i förlängning att de statliga tv- och radiokanalerna PBS och NPR inte längre kan räkna med statligt stöd.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Så vad är det presidenten önskar uppnå? Vilka utgifter är det som den amerikanska befolkningen slipper i och med den nya budgeten? Bryter man ner kulturbudgeten på procent av den totala statsbudgeten handlar det om att rensa damm ur i fickorna.

Totalt får de båda kulturmyndigheterna National Endowment for the Arts (NEA) och National Endowment for the Humanities (NEH) varje år strax under 300 miljoner dollar i anslag. Det motsvarar cirka 0,003 procent av USA:s gigantiska statsbudget.

Presidentens skrotning av just kulturbudgeten kan inte ses som något annat än en kulturfientlig krigshandling. De pengar som håller kulturmyndigheterna och public service vid liv ett år motsvarar mindre än hälften av vad landet lägger på sin försvarsbudget – på en dag.

Men det är inte bara kulturen som får sig en släng av sleven. I stort sett alla departement, försvaret undantaget, får mindre pengar. Exempelvis ska anslagen till miljöskyddsmyndigheten EPA, Environmental Protection Agency, minskas med nästan en tredjedel, ner till nivåer som inte synts till på över 40 år. I sin helhet ska Trump ”spara” in 54 miljarder dollar. Pengar som sedan skickas direkt till antingen försvaret, krigsveteraner eller till gränskontrollerande myndigheten Department for Homeland Security.

Reaktioner bland liberala kulturivrare har inte låtit vänta på sig. En namninsamlingskampanj pågår och alla som kan uppmanas prata med sin lokala folkvalda republikan, i önskan om att någon senator eller kongressledamot väcker opinion i något av underhusen.

Presidentens budgetförslag kan inte ses som slutgiltig, först i maj presenteras det skarpa budgetförslag från Vita huset som ska klubbas i kongressen. Och NEA och NEH har varit i snålblåsten tidigare. Till exempel föreslog Ronald Reagan en gång att helt ta bort NEA. Försöket stoppades dock av en demokratisk kongress. Man kan också tänka sig förslaget väckte viss ilska bland Reagans tidigare kollegor i Hollywood.

Något motstånd i kongressen väntas inte den här gången. Kongressen är, precis som senaten och Vita huset, republikansk. Och även om det finns punkter i budgeten som skaver även för republikaner, så är det antagligen inte kulturneddragningen som vållar upprördhet den här gången. Budgetbråket kommer nog snarare handla om de miljarder som är avsatta till att bygga en mur mot Mexiko, en kostnad som Trump envetet hävdat att Mexiko ska betala.

Inte heller Hollywood kommer ha något större inflytande på Trump. Trots att presidenten själv varit en del av nöjesmaskinen och kan tacka medierna för hela sin livsgärning har han med sitt presidentskap gjort sig ovän med i stort sett alla i Hollywood. Att han skulle ändra riktning för att plocka sympatipoäng i Los Angeles förefaller därmed osannolikt i dagsläget.

Ett sista hopp skulle kunna vara vicepresidenten Mike Pences hustru Karen. USA:s ”andrafru” är själv konstnär och har i flera år arbetat för att få konstterapi erkänt som behandlingsmetod i USA. Även presidentens dotter, som räknas som en av de närmaste rådgivarna, kan här få inflytande. Ivanka Trump är en känd konstsamlare och var, fram tills Donald Trump startade sin presidentkampanj, en frekvent gäst på insamlingsgalor på till exempel Museum of Modern Arts i New York.