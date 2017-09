President Donald Trump, right, and Spanish Prime Minister Mariano Rajoy arrive for a news conference in the Rose Garden of the White House, Tuesday, Sept. 26, 2017, in Washington. Foto: Evan Vucci

Donald Trump har i natt (svensk tid) lidit ett mycket rejält politiskt bakslag när hans kandidat i det republikanska primärvalet i Alabama, Luther Strange, besegrades av den än mera konservative fundamentalisten Roy Moore.

Trump har mycket energiskt kampanjat för Strange.

Donald J. Trump‏Verified account @realDonaldTrump 2h2 hours ago

Congratulations to Roy Moore on his Republican Primary win in Alabama. Luther Strange started way back & ran a good race. Roy, WIN in Dec!

Tydligen har Trump varit så upptagen av vad som händer i politiken i Alabama att han inte noterat att hans spanske besökare inte är president utan premiärminister.

Donald J. Trump‏Verified account @realDonaldTrump 5h5 hours ago

It was an honor to welcome President @MarianoraJoy of Spain. Thank you for standing w/ us in our efforts to isolate the brutal #NoKo regime

Det versala J-et i premiärministerns twitteradress är Trumps uppfinning.