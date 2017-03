Donald Trumps barndomshem sålt

I det här huset bodde USA:s president Donald Trump under sina första fyra år. I dagarna såldes det för närmare 19 miljoner kronor. Foto: Kathy Willens/AP/TT

Det blekgula hus i vilket USA:s president Donald Trump bodde i som barn har sålts. Fastigheten, som av tidningen The New York Times beskrivs som ett blygsamt hus i tudorstil, ligger i området Jamaica Estates i Queens i New York. Priset landade på 2,14 miljoner dollar, motsvarande nästan 19 miljoner kronor, vilket uppges vara mer än dubbelt så mycket som det genomsnittliga priset för hus i området.

Köparens identitet är inte känd, men affären genomfördes av en advokat som är specialiserad på att göra fastighetsinvesteringar för kunder i Kina. Det är inte heller känt vad köparna vill göra med huset, men idéer om att skapa ett museum eller bibliotek ska ha förekommit.

Huset byggdes 1940. När den blivande presidenten fyllde fyra år flyttade familjen Trump till ett större hus i närheten.