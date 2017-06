Donald Trump nominerar ny FBI-chef

Wray träffade Donald Trump i förra veckan, meddelade presidentens pressekreterare Sean Spicer i förra veckan. En vecka senare hade presidenten fattat sitt beslut.

På onsdagen meddelade president Donald Trump att han nominerar Christopher A Wray till ny chef för FBI.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.