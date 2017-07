”Om det är som ni säger, så älskar jag det”

Tidigare på tisdagen rapporterade The New York Times med hänvisning till flera källor att publicisten Rob Goldstone ordnade ett möte mellan Trump Jr, son till USA:s president Donald Trump, och en rysk advokat.

Nu har Donald Trump Jr lagt ut delar av mejlkonversationen på sin Twittersida. Trump Jr uppger att han vill vara helt transparent och det är anledningen till han lägger ut mejlkonversationen från den 3 juni 2016 som föregick mötet med den ryska advokaten.

Trump Jr har bekräftat att han träffat en rysk advokat som sagt att Ryssland hade sådana uppgifter, och presidentsonen kommer nu att tvingas att förklara sig inför den amerikanska senaten.

I mejlet skriver Rob Goldstone att Trump Jr erbjuds uppgifter om Hillary Clinton ”som kan vara väldigt användbara för din far”.

Det var mitt under presidentkampanjen förra året som den nuvarande presidenten Trumps äldsta son fick ett mejl från Rob Goldstone, det var döpt till ”Ryssland - Clinton - privat och konfidentiellt”.

Trump Jr fick frågan om han ville få uppgifter om Hillary Clinton som kunde användas till presidentkampanjen. Till svar fick Goldstone ”om det är som ni säger älskar jag det, särskilt senare i sommar”.

I en tweet tidigare under tisdagen skrev Trump Jr att media och demokraterna är extremt besatta av den här ryska historien och ”om det här nonsensmötetär allt de har efter ett år så förstår jag deras desperation”.

Texten uppdateras.

Here's my statement and the full email chain https://t.co/x050r5n5LQ

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). https://t.co/z1Xi4nr2gq