Donald Trump: ”Jag är under utredning – häxjakt”

President Donald Trump fortsätter att gå till attack mot högt uppsatta personer i USA. Den här gången är det en särskild åklagare som utreder honom, enligt uppgift Robert Mueller, samt landets vice justitieminister Rod Rosenstein som blivit föremål för presidentens kritik.

Trump bekräftar på Twitter att det pågår en utredning om hans agerande när FBI-chefen James Comey snabbt och oväntat fick sparken. Avskedandet kom samtidigt som FBI utredde eventuella ryska kopplingar till personer som var nära presidenten under valkampanjen förra året.

På fredagen bekräftar presidenten att han är under utredning.

”Jag är under utredning för att ha sparkat FBI-chefen, av personen som sa åt mig att sparka FBI-chefen. Häxjakt, skriver USA:s president på Twitter.

Flera personer, däribland Vita Huset-korrespondenten Maggie Haberman från New York Times skriver att Trumps kritik riktar sig specifikt mot landets vice justitieminister Rod Rosenstein eftersom det är han som övervakar utredningen om huruvida Donald Trump begått något brott.

Financial Times krönikör Peter Spiegel frågar om det är nu Rod Rosenstein måste avgå för att behålla sitt professionella rykte.

I ett vittnesmål för senaten uppgav den tidigare FBI-chefen James Comey att Trump försökt övertyga honom att lägga ned utredningen av presidentens tidigare säkerhetsrådgivare, Michael Flynn.

– Jag sitter i ett rum ensam med USA:s president när han säger detta. Jag kan ha fel, men jag uppfattade det som att han gav mig ett direktiv att lägga ner utredningen av Flynn, svarade Comey under utfrågningen i senaten.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt