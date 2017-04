Trump Foto: Carolyn Kaster

Kommer president Trump att ställas inför riksrätt? Jonathan Bernstein som sammanställer Bloombergs View Early Return (en utmärkt gratisservice för USA-nördar) skriver såhär:

We're not apt to actually get an impeachment unless either Trump becomes far more unpopular than he is now or something far more blatant is uncovered. However, the fact that the president has committed impeachable offenses gives Congress terrific leverage against him, if they choose to use it.

Alltså: kongressen får alltmer material som skulle kunna användas i en riksrättsprocess men då måste presidenten först bli mycket mindre populär.

Man ska inte glömma att kongressens båda kamrar har republikansk majoritet och makthavare i den amerikanska huvudstaden skulle inte ha det lätt att angripa en president som valts just på löftet att bekämpa amerikanska huvudstadsmakthavare.

Harvardprofessorn Noah Feldman skriver återkommande om sådant som skulle leda till en fällande riksrättsdom. Här senaste.