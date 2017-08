Donald Trump ”arbetssemestrar” på golfbanan

Amerikanska presidenter brukar lämna Vita huset och Washington DC under de varmaste sommardagarna i augusti. Barack Obama reste till Martha's Vineyard i Massachusetts, George W Bush brukade åka till sin ranch i Texas och Ronald Reagan reste till Santa Barbara i Kalifornien.

Ett Vita huset i miniatyr följer med i form av rådgivare, medarbetare och säkerhetspersonal, liksom en grupp journalister.

Innan han reste till sin golfklubb i New Jersey hade Donald Trump tillbringat 13 av 28 helger borta från Vita huset. Han har främst varit på sin semesteranläggning Mar-a-Lago i Florida samt på klubben i Bedminister i New Jersey. Farsdagshelgen i maj tillbringade han dock på presidentens officiella lantställe Camp David i Maryland.

