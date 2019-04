Riddaren av den sorgliga skepnaden är en svårfångad figur. Många har gått bet på att föra över honom till film. Orson Welles höll på hela livet med sin ”Don Quixote” utan att kunna avsluta den. Hans regiassistent slutförde filmen 1992 sju år efter Welles död till ingen glädje för någon.

Terry Gilliam började på sin film om Don Quijote 1998 med Jean Rochefort som riddaren och Johnny Depp som hans sidekick Sancho Panza. Allt gick fel kan man säga. Under en regnstorm spolades såväl team som utrustningen bort, dokumenterat i bakomfilmen ”Lost in La Mancha” från 2002. Under 2000-talet gjorde Gilliam ett nytt försök med Ewan McGregor och John Hurt i rollerna utan att komma till skott. ( ”The man who killed Don Quixote” är dedicerad till John Hurt som dog 2017).