Domslutet var en sensation

Det var två dagar kvar till jul och 1965 gick mot sitt slut. Under årets sista tid talar nyheterna om en värld där somt var sig alldeles likt, somt börjat förändras, och det på ett nytt och svårtolkat vis. Berlinmuren öppnas tillfälligt för julbesökare; USA:s försvarsminister avslöjar att landet har femtusen insatsberedda kärnvapen; amerikanska Gemini 7 återvänder till jorden efter fjorton dagar i rymden medan sovjetiska Luna 8 misslyckats med att mjuklanda på månens yta; i Vietnam giftbesprutar amerikanska flygplan skogar och risfält och amerikanska reguljära styrkor utkämpar för första gången ett stort slag; all försäljning av Preludin stoppas i Sverige, likaså all användning av kvicksilver i jordbruket; läkemedelsbolaget Astra stäms för att de sålt läkemedlet Neurosedyn, som leder till grava fosterskador; smått chockerande statistik visar att det svenska ekonomiska undret ser ut att börja mattas av. Kanske stämde det trots allt inte att samhället snart var färdigbyggt, vetenskapen alltid god, alla motsättningar svagare, alla ideologier döda, att framtiden var lika ljus som oändlig?

Folk som följde med i det som kallades debatten, i tidningarna, på tv och i radio, kunde märka att något hänt under just det här året. Ett nytt tonfall hade introducerats, en ny skepsis inför det som höll på att hända i, runt och med världen. Bilderna från det fjärran kriget i Sydostasien hade börjat ta allt större plats. Den radikalism från liberalt håll som i sin kamp för en ny syn på sex, droger, familjen, frihet, tro, brott etcetera gjort ett så stort avtryck på den första hälften av decenniet, och som förvandlat Sverige, stod nu vid vägs ände; till dels för att de faktiskt uppnått så mycket av det som de kämpat för, och blivit ännu en av dessa stora omvälvningar, som ”genom att låta undanröja de orsaker som frambringat dem, på så sätt blir oförklarliga genom själva sin framgång”; samtidigt som en ny radikal våg, som den liberala radikalismen både erbjudit ett alternativ till och banat väg för, samlade kraft, denna gång från vänster.