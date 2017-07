Döms till 30 års fängelse – efter dödfödsel

Det var 1998 som El Salvador införde ett totalt abortförbud genom att även kriminalisera abort vid fara för moderns liv, efter våldtäkt eller vid svåra fosterskador – de tre undantag som vanligen görs även i länder med striktare abortlagar.

I samband med beslutet röstade även nationalförsamlingen igenom en ny skrivning i konstitutionen om att livet börjar vid befruktningen.

Besluten fattades under perioden efter fredsavtalet 1992, då flera lagar ändrades. De följde efter en intensiv kampanj från abortmotståndare och katolska kyrkan, vars mer progressiva röster tystats efter flera mord på präster under inbördeskriget.

Enligt en uppskattning från hälsodepartementet genomfördes, trots förbudet, drygt 19 000 aborter i landet mellan 2005 och 2008, varav 27,6 procent genomgicks av minderåriga. Enligt tidigare myndighetssiffror resulterar ungefär 11 procent av de illegala aborterna i moderns död.

Fattiga kvinnor på landsbygden påverkas hårdats av abortförbudet, då de har sämre tillgång till preventivmedel och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa, och inte har råd att besöka hemliga privata abortkliniker eller resa utomlands för att genomgå en abort.

Källa: Landguiden, WHO, Amnesty