En 34-årig man döms till 16 års fängelse för mord och flera andra brott. De har alla utspelat sig under 42 timmar den 19 och 20 augusti förra året. Gärningarna har skett under en brottsturné från Borås via Limmared till Herrljunga. Mordet har anknytning till handel med narkotika.