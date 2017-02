Dömd miljonsvindlare i ny assistanshärva

"Att utnyttja systemet för egen vinning är uppseendeväckande", säger Ann-Marie Begler, Generaldirektör på Försäkringskassan, om det nya fallet. Foto: TT

Assistansersättningen är en summa som ska hjälpa funktionshindrade till ett bättre liv och vardag. Ersättningen uppgår totalt till drygt 30 miljarder av statens årliga budget – mer än Polisens och Säpos budget tillsammans. Kostnaden har fördubblats på tio år, men antalet assistansberättigade har legat ganska konstant.

Men i flera år har stora assistanshärvor avlöst varandra. Södertäljefallet, där 34 personer fälldes för mångmiljonbedrägerier mot Försäkringskassan, är kanske den mest kända.

Sedan dess har den politiska linjen varit att fusk och brottsligt utnyttjande av assistansersättningen måste stoppas.

Regeringen vill ”dämpa kostnadsutvecklingen” av assistansersättningen men också säkerställa att ersättningen går till de cirka 16 000 personer med funktionsvariationer som har rätt till den.

Men den nya härva, som enligt Försäkringskassan nu rullas upp, visar att det fortfarande är enkelt att fuska, bedra och vilseleda systemet, trots skärpta regler och tillståndskrav för att starta assistansbolag. Det menar en person med insyn i materialet.

”Huvudman” i Försäkringskassans utredning är en 39-årig man.

Men först behöver vi backa bandet till 2007. ”Huvudmannen” arbetade vid den här tiden på Försäkringskassan. Han lät funktionshindrade som avlidit ”leva vidare” i utbetalningssystemet, och kunde på så sätt föra över cirka 35 miljoner kronor till sig själv och sin släkting.

För pengarna köpte mannen bland annat två Porschebilar, dyra klockor och ett hus för flera miljoner – kontant.

Men lyxlivet fick ett slut när han avslöjades. 2007 dömdes han till fyra års fängelse för trolöshet mot huvudman. I domen berättar mannen att det ”bara blev som det blev”. Mannens släkting dömdes för häleri, och tillsammans har de ett skadestånd på 21,3 miljoner till Försäkringskassan.

Efter att ”Huvudmannen” suttit av sitt straff gav han sig åter in i assistansbranschen, enligt utredningen – och är nu misstänkt för att under åren ha vilselett Försäkringskassan och Kronofogden via ett assistansbolag som ägs av en kvinna som myndigheten tror är mannens sambo.

39-åringen är, enligt utredningen, anställd av ett moderbolag som äger hundra procent av det aktuella assistansföretaget. Det finns två bolag i koncernen – moderbolaget och assistansföretaget. Vd för båda är 39-åringens sambo. Även den tidigare dömda släktingen ska vara anställd på moderbolaget.

”Huvudmannen” är skriven på en adress i en grannkommun, men polisen har via spaning i slutet på december 2016 sett att mannen verkar bo tillsammans med vd:n – i en villa värd över 10 miljoner kronor. Enligt ett försäkringsbolag har mannen fram till nyligen varit hemförsäkrad på villan tillsammans med vd:n.

Enligt polisen kör han en sportbil i miljonklassen, samtidigt som hans redovisade inkomst ligger på en nivå om 15 000 kronor i månaden enligt Skatteverket, vilket Försäkringskassan bedömer som orimligt.

Under åren 2013–2015 har vd:n tagit ut totalt 7,5 miljoner kronor i vinst från bolaget.

Försäkringskassan skriver i sin utredning att ”Huvudmannen” på ett utstuderat sätt undanhåller sig från att betala tillbaka sin skuld till staten.

Nu polisanmäls han för oredlighet mot borgenärer samt mened – för att ha angett ouppriktiga uppgifter om sin inkomst. Detta ska ha skett i tingsrätten, när Försäkringskassan försökt driva in mannens skuld.

Det är unikt att vi ser så många allvarliga omständigheter i samma ärende

– Det är unikt att vi ser så många allvarliga omständigheter i samma ärende, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Utredningen tar även upp ett misstänkt dataintrång, som ska ha begåtts av en 41-årig man som i dag är anställd på assistansföretaget.

Han har också jobbat på Försäkringskassan och var då kollega till ”Huvudmannen”. Via datasystemet ska 41-åringen ha tagit reda på sekretessbelagda uppgifter om assistansberättigade – med avsikt att rekrytera dem till assistansbolaget där han nu arbetar. På grund av preskriptionstid polisanmäls dock inte mannen, då de 1 090 otillåtna sökningarna ska ha skett 2009 och 2010 – ungefär två månader innan assistansföretaget startade. Försäkringskassan misstänker att syftet var att skaffa en kundkrets till bolaget.

Dessa uppgifter avfärdas dock av bolagets advokat.

Assistansföretaget har i dag ett godkännande av staten att bedriva verksamhet. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, utreder om tillståndet ska dras in. Enligt IVO måste det vara rätt personer som ges förtroende att hantera stora summor statliga medel – en viktig lämplighetsfråga. Försäkringskassan anser att om bolaget ”lagt korten på bordet från början” – om vem den egentliga företrädaren är – hade man aldrig fått bedriva assistansverksamhet.

Försäkringskassan har sammanlagt betalat ut över 190 miljoner till assistansbolaget – som man nu, sju år efter att företaget startade, har stoppat utbetalningarna till.

– Det betyder inte att hela den summan är felaktiga utbetalningar eftersom det främst har gått till personer som är beviljade assistans. Vår bild är att assistansen utförs, men vi vill att Inspektionen för vård och omsorg som har tillsynsansvar tittar närmare på det också, säger Marie Axelsson.

Hon menar att Försäkringskassans utredning inte visar några tecken på att brukare har farit illa, men vill att IVO nu ser över hela verksamheten.

Bolagsadvokaten säger till SvD att man ”bedriver en bra verksamhet med nöjda brukare”.

Personal ”låter inte barnen gå hem själva”, står det i utredningen

Försäkringskassan har polisanmält ”Huvudmannen” och den 41-årige ex-kollegan. Enligt utredningen ska de ha hotat handläggare på Försäkringskassan vilket ska ha resulterat i att personal har bytt tjänst. Personal känner obehag och ”låter inte barnen gå hem själva”, står det i utredningen.

Assistansbolagets advokat säger till SvD att man anser att utredningen bygger på en rad felaktigheter och antaganden som inte är korrekta. Inställningen från bolaget är att det vore ett stort misstag att dra in tillståndet.

Man bestrider att ”Huvudmannen” och kvinnan som äger assistansbolaget är ett par, trots polisens spaning och uppgifterna om delad hemförsäkring.

Enligt bolagets advokat upphörde ”Huvudmannens” anställning på moderbolaget i november 2016. De polisanmälda hoten avfärdar advokaten som ”grundlösa påståenden”.

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ser mycket allvarligt på det som framkommit i utredningen.

– Att en person som begått brott mot Försäkringskassan och som fortfarande är skyldig staten stora belopp är inblandad gör det här fallet speciellt. Assistansersättningen är finansierad solidariskt av alla oss skattebetalare. Att utnyttja det systemet för egen vinning är uppseendeväckande, säger hon till SvD.

Så här tros förloppet ha varit – steg för steg

Steg 1

Huvudmannen och släktingen har ett skadestånd till Försäkringskassan som i dag uppgår till 21,3 miljoner på grund av tidigare brottslighet.

Steg 2

En släkting till Huvudmannen startar ett assistansbolag tillsammans med en kvinna som Försäkringskassan tror är Huvudmannens sambo. Kvinnan är vd i bolaget. Ett skäl till att man tror att personerna är ett par är att polisen spanat utanför kvinnans bostad. Bolagsadvokaten säger att det är felaktigt.

Steg 3

Huvudmannen och hans släktingar ska ha varit anställda på Moderbolaget som äger 100 procent av assistansbolaget, enligt utredningen.

Steg 4

Försäkringskassan och Kronofogden konstaterar i utredningen att mannen verkar vara sammanboende med vd:n för assistansbolaget. De uppges bo i en villa värd över 10 miljoner. Mannen kör en sportbil i miljonklassen, enligt polisens spanare. Försäkringskassan har stoppat utbetalningen till bolaget och polisanmält mannen.