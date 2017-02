Tvisten om inreseförbud inför avgörande

Foto: Octavio Jones / TT

Det är klockan sex på tisdagskvällen amerikansk tid som tre domare ska hålla en hearing över telefon. I förhören får USA:s regering och de två delstater som bestridit presidentordern utveckla sina argument muntligt inför appellationsdomstolen. Förhören uppges ta runt en timme och leda fram till ett beslut om frågan om Trumps inreseförbud.

Det var sent i fredags kväll som Trumps inreseförbud upphävdes tillfälligt efter ett beslut från den federala domaren James Robart, tillsatt av George Bush, stoppade inreseförbudet över hela landet, med omedelbar verkan. Trump rasade mot domaren på twitter och Trump-administrationen lämnade bara ett dygn senare in en överklagan.

I sin överklagan begärde Trump-administrationen att stoppet skulle hävas omedelbart. Det avslogs dock av appellationsdomstolen, men domstolen har ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut. Det innebär att inreseförbudet inte gäller tills vidare, men kan införas igen redan tisdag kväll om appellationsdomstolen går på Trump-administrationens linje.

I sin överklagan lägger Trump-administrationen vikt vid presidentens rätt att neka utlänningar inresa om det strider mot landets intressen, en rätt som presidenten menar är mer långtgående än de regler som finns för att inte diskriminera människor i visumprocessen. Trump-administrationen har också framfört att domstolen inte sitter på samma information om säkerhetsläget som presidenten och hans stab.

Den federala domaren å sin sida, menar att inreseförbudet står i strid med konstitutionen, USA:s grundlag, som säger att alla är lika inför lagen och ingen får diskrimineras.

Om Trump förlorar kan striden tas vidare till USA:s högsta domstol, Supreme court.

Inreseförbudet hindrade människor från sju länder med muslimsk majoritetsbefolkning från att resa in i USA under 90 dagar. Enligt administrationen ska de med permanent arbetstillstånd, grönt kort, ha kunnat resa in men osäker har varit stor. Inreseförbudet stänger också portarna för alla flyktingar i dagar.