Dom om piratsajen Swefilmer i dag

I slutet av april beslutade EU-domstolen i en dom att det inte är tillåtet att sälja teknisk utrustning där användaren via inbyggda appar länkas till piratströmmat material.

Flera experter har gjort bedömningen att domen får till följd att privatpersoner som tittar på film via en piratsajt, som Swefilmer eller Dreamfilm, också kan dömas för brott.

I förra veckan dömdes fyra män till fängelse i som mest tio månader för att ha gjort filmer tillgängliga via strömning på Dreamfilm och andra sajter. Männen ska betala 1,3 miljoner kronor i skadestånd till filmbolaget SF, enligt domen i Linköpings tingsrätt.