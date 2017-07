Dom i uppmärksammat hedersbrott

Hedersbrott och hedersmord är inga juridiska termer, men hedersmotiv har i flera domar vägts in som en "försvårande omständighet".

Definitionen av hedersbrott är att de begås av en familjemedlem eller släkting för att skydda eller återupprätta familjens eller släktens heder.

Vid hedersbrott är det inte ovanligt att flera familjemedlemmar eller släktingar står bakom brottet.

Män har mördats i hederns namn tidigare i Sverige. Mest känt är mordet på Abbas Rezai, som dödades under tortyrliknande former av sin flickväns familj i Högsby 2005. Kafémordet på Hisingen i Göteborg 2012, då en 20-årig man höggs ihjäl med minst 25 knivhugg, är ett annat. Pappan till offrets före detta flickvän dömdes för dådet.