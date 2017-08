Dollarn har snabbt försvagats under sommaren. Så sent som för ett halvår sedan, i början av december, kostade en dollar 9,30 kronor. Nu kostar den 8,10 kronor. Det är visserligen långt mer än vad en dollar kostade för bara sex år sedan, då den låg på 6 kronor. Men fallet, som startade i december och som fått rejäl skjuts nu under sommaren, är markant.