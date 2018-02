Dollarn tog fart efter höjt skuldtak i USA

Den sedan länge nedtryckta dollarn fick ett uppsving i veckan gentemot större valutor som euron och pundet.

En bidragande faktor är att USA:s ekonomi ser mer intressant ut efter att kongressen kom överens att höja skuldtaket med en ny budget för 2018 och 2019. Även om staten inte lyckades undkomma ytterligare en stängning av statsapparaten på fredagsmorgonen, stod dollarn på sig.

Valutan har också fått medvind av en fallande euro som på senare tid har varit för stark.

– Det har funnits alltför stora förväntningar om att ECB går mot en tidigare normalisering av räntepolitiken, men nu flyttar man sina positioner, säger valutastrategen Masafumi Yamamoto, på Tokyobaserad mäklarbyrån till Reuters.

Visserligen kommer dollarn att präglas av fortsatt osäkerhet i spåren av den turbulenta börsutvecklingen. Men eftersom ekonomin är fortsatt solid väntas nedgången inte vara alltför långvarig, tror Yamamoto.

En tredje anledning till dollarns nyvunna styrka är de stigande obligationsräntorna, där tioåriga statsräntan har stigit till över 2,8 procent, även här i spåren av en växande ekonomisk aktivitet.

Euron och dollar och kostar nu 9,90 respektive 8 kronor.

Även pundet stiger gentemot dollarn efter Bank of Englands signalerat snabbare räntehöjningar framöver. Vid lunchtid har pundet stigit 10 öre högre mot kronan och kostar cirka 11,30 kronor.

Dollar holds ground as euro comes under pressure

Dollar rides to 2-week high on wave of U.S. budget deal optimism