Efter andra världskriget avvecklades USA:s dåvarande underrättelsetjänst OSSE och i stället tillkom 1947 CIA (Central Intelligence Agency) med högkvarter i Langley, Virginia. Förutom skydd av den inre säkerheten fick CIA uppdraget att planlägga och genomföra hemliga operationer utomlands till stöd för amerikansk utrikespolitik. I dagarna har den brittiska historikern Susan Williams utkommit med en bok om vad hon kallar västerländskt ont uppsåt i Afrika, ”White malice. The CIA and the covert recolonisation of Africa” (Public Affairs). Startpunkten är en konferens 1958 i Accra, Ghana, där två

karismatiska afrikanska ledare deltar som båda kommer att bli targeted av CIA, det vill säga utsedda för eliminering, politisk eller fysisk. De upplevs som dörröppnare för en befarad kommunistisk frammarsch i Afrika.