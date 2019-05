Dokusåpastjärnan som golvar konsteliten

På golvet ligger Frihetsgudinnans vänsterhand, men utan tumme. Lite längre fram väntar en dissekerad ljuskrona som bevittnat ett världshistoriskt möte, något vi får anledning att återkomma till. Inramade pennspetsar, guldpläterade ölkartonger, ett avskedsbrev från en dödsdömd missionär skickat till hans far, stoppningen från en stol vars läder nötts av president Kennedy, UNA-bombaren Ted Kaczynskis skrivmaskin ...

Föremålen är en del av den danska konstnären Danh Vos hyllade utställning ”Take my breath away” som visats på Guggenheim i New York och SMK i Köpenhamn. Några av verken fanns också med när Vo för fyra år sedan representerade Danmark på Venedigbiennalen. Dansk-vietnamesiska Danh Vo (uttalas ungefär Jann Vå) har det senaste decenniet seglat upp som en favorit bland såväl kritiker som samlare och när årets upplaga av ”La Biennale” öppnade den 11 maj var 44-åringen tillbaka, nu som ett av de största namnen på huvudutställningen. Årets tema, ”May you live in interesting times”, känns passande för en konstnär som utforskat ett antal intressanta, ofta i bemärkelsen kaotiska och våldsamma, tidsepoker.