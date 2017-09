Läs även Cullbergbaletten firar 50 år av förnyelse

”The mental states of Sweden in dance” (Cullbergbaletten på Dramaten)

I våras spelades Lars Noréns ”Stilla liv” på Elverket, en uppsättning som ordlöst gestaltade 1900-talets svenska historia. Nu sitter jag på samma teater och ser folks liv förvandlade till dans. Som om all jordens ord plötsligt hade tagit slut, i en tid när mycket i vår tillvaro inte längre går att formulera verbalt.

”The Mental States of Sweden i Dance” är en fristående fortsättning på dramatikern och regissören Mattias Anderssons två tidigare verk, ”The Mental States of Gothenburg” och ”The Mental States of Sweden”. Utgångsläget är detsamma för dem alla: dokumentärt material i form av intervjuer med ”verklighetens folk”.

Även sistnämnda uppsättning spelades på Dramaten (2013). Där ställdes frågor som ”Vad tänker du när jag säger ordet teater?” och ”Vad tänker du när du hör begreppet nationalscen”. Här ställs samma frågor, men om dans och Cullbergbaletten följt av: ”Finns det någon särskild händelse i ditt liv som du skulle vilja se dansad av Sveriges främsta danskompani?”.

Det är en spännande utgångspunkt. Så går också många av de intervjuade (som hörs via inspelning) i gång fullt ut, målar upp visuella fyrverkerier av scener: När jag vann på lotteri eller när jag fick mitt körkort. Men också smärta: när min son dog av en överdos eller hur jag utsattes för tortyr.

Men trots många skakande berättelser griper inte koreografin (skapad av Andersson och Cullbergbalettens dansare tillsammans) tag i hjärteroten. Ibland balanserar den istället farligt nära improvisationsteater, till följd av en dramaturgi som skapar löst sammanfogade scener snarare än en helhet. Vad just detta urval av berättelser säger om tillståndet i Sverige förblir oklart.

Sedan har vi rummet, en upplyst repetitionslokal och svettiga träningskläder. Det blir helt enkelt för mycket vardag och workshop där magi och fantasi bättre hade kontrasterat mot verkligheten. Mer av den där extasen och tokdansen som flera röster önskar sig skulle höja känslan.

Som ett konstnärligt experiment är den ändå intressant på samma sätt som Anna Petterssons ”Fadren” som just nu spelas på Strindbergs Intima teater, också den med det fortsatt så populära metaperspektiv på scenkonsten. Som måste den formulera sig introspektivt i tider av yttre hot.

Uppsättningen går också i linje med den konceptuella dansen som har präglat de två senaste decennierna. Men inte minst 50-årsjubilerande Cullbergbalettens grundintention: att skapa episk och politisk dans filtrerad genom ett personligt perspektiv. Som en blinkning till ett då finns också en bedårande Karin Thulin med på scenen, en av Cullbergbalettens dansare när kompaniet startade 1967.

Med intervjugreppet uppnår ändå uppsättningen det som förmodligen är en del av tanken, att göra findansen folklig. Och visst är flerfaldigt prisbelönta Mattias Andersson fortsatt en av 2000-talets intressanta scenkonströster. Men just det här spåret känns som ett avslutat kapitel nu.