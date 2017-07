Polisen förnekar nedskärning – dokument visar motsatsen

Poliser i arbete efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, 7 april 2017. Foto: Claudio Bresciani/TT

Poliser i yttre tjänst ska enligt myndighetens interna föreskrifter få 48 timmars utbildning i polisiär konflikthantering (Polkon) per år. Men höstens utbildning i just polisiär konflikthantering som förbereder poliser på bland annat terrordåd har ställts in på flera platser, kunde SvD avslöja på tisdagen.

Polismyndigheten tillbakvisar uppgifterna. I en text på sin webbplats skriver myndigheten på tisdagen följande:

”Medieuppgifter har gjort gällande att Polismyndigheten ställer in utbildningar i polisiär konflikthantering (Polkon) under hösten. Det är felaktigt.”

Annons X

Men SvD har tagit del av beslut från Polismyndigheten som bekräftar att höstens utbildning för poliser som arbetar i centrala Stockholm har ställts in. Den 24 mars i år fattade polisområde City beslutet att ställa in höstens utbildning. Det skulle ersättas av 16 timmars lokal utbildning.

Så här står det i beslutet:

”Under 2017 kommer Polkon-utbildning endast att utföras under vårterminen”.

Men SvD kan nu berätta att även den lokala utbildningen ställs in. Den 12 maj fattades beslut att poliserna som arbetar i Stockholms innerstad inte kommer att få någon Polkon-utbildning alls i höst, inte heller på lokal nivå.

”PO City kommer därför inte att lokalt genomföra något ytterligare utbildningspaket inom Polkon under hösten. /.../ PO City kommer inte lokalt genomföra repetitiv träning för yttre personal i skytte och fysiska metoder.”

I polisområde Stockholm Syd är höstens Polkon-utbildning endast till för instruktörer. Poliskällor uppger för SvD att de endast fått tre dagars utbildning på totalt 24 timmar.

Det betyder att de interna föreskrifterna om 48 timmars konfliktutbildning inte upprätthålls heller i polisområde Stockholm Syd.

Men trots det hävdar Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm, att det inte är tal om någon ambitionsminskning.

”Polkon är en prioriterad utbildning. Det kan finnas några enskilda undantag men de poliser i yttre tjänst som är i behov av denna utbildning har genomgått den eller kommer att få den”, skriver hon i en kommetar på Polisens webbplats.

SvD har tidigare rapporterat att polisregion Stockholm som helhet väntas göra ett resultat på −88 miljoner kronor i år.

Polkon-utbildningen bantas även på andra platser i landet, uppger flera poliskällor för SvD. I region Syd har vissa bara fått en dags Polkon-utbildning under våren 2017. I region Väst har vissa poliser bara fått två dagars utildning på våren och bara två dagar är inplanerade i höst.

Polisen vill inte kommentera SvD:s senaste uppgifter och hänvisar enbart till pressmeddelandet.