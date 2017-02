”Doktor Livingstone, förmodar jag?”

Kopparstick som avbildar Stanley och Livingstones möte i Ujiji vid Tanganyikasjön. Foto: Photo Researchers/IBL

Henry Morton Stanley, som 1869 hade skickats till Afrika av New York Herald för att leta efter den försvunne David Livingstone, hittade den man han sökte den 10 november 1871. Mötet ägde rum i Ujiji vid Tanganyikasjön, i nordvästra delen av dagens Tanzania. Enligt vad Stanley senare själv gjorde gällande hälsade han Livingstone med de onödigt (eftersom Livingstone var den ende vite mannen i trakten) försiktiga orden ”Dr. Livingstone, I presume?”, varvid Livingstone skall ha svarat: ”Yes. I feel thankful that I am here to welcome you.” (Ja. Jag är tacksam över att jag är här för att välkomna dig.”)

Den ryktbara hälsningsfrasen dök första gången upp i en amerikansk tidning sommaren 1872 och accepterades genast som äkta, men vi har inga skäl att lita på uppgiften. Frasen nämns inte i Stanleys dagbok; faktum är att de sidor som täcker mötet revs ut ur dagboken, troligen av Stanley själv. Den noterades inte heller av Livingstone, som också har skildrat mötet. Den förekommer inte i något känt, autentiskt brev om händelsen. Det troligaste är alltså att Stanley – eller någon annan journalist – skapade eller omformulerade hälsningen så att den blev något som man gärna ville att Stanley skulle ha sagt. Till saken hör att Stanleys reseskildringar i efterhand har utsatts för hård kritik och enligt många bedömare snarare är att betrakta som romaner än vetenskapliga rapporter.

Så vad sade han då, egentligen? Ingen vet. Men troligen bara något i stil med ”Dr. Livingstone…”