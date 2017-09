Fortfarande miljoner utan el i Florida

Mirta Mendez i bråten efter Irmas framfart i ögruppen Florida Keys, där en fjärdel av alla hus har förstörts, enligt en uppskattning. Foto: Al Diaz/AP/TT

Sent i måndags var det omkring 15 miljoner människor som inte hade ström efter Irmas framfart. Nu har tre miljoner av dem – i en av de största insatserna i amerikansk historia – fått tillbaka elen. Men det kan ta veckor innan strömmen är tillbaka för alla.

Vita huset har meddelat att president Donald Trump och hans fru Melania kommer att besöka Florida på torsdag.

Under tisdagen reste Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson till öar i orkandrabbade Karibien. Båda länderna har fått kritik för att hjälpen dröjt och att myndigheterna lämnat de nödställda i sticket.

Macron försvarade sig när han landade på Guadeloupe på väg till Saint Martin. Han säger att franska myndigheter varit så förberedda som de kunde.

– Nu är det inte tid för bråk. Att livet återgår till det normala har största prioritet, sade han.

Den brittiske utrikesministern Boris Johnson besöker Brittiska Jungfruöarna, Barbados och Anguilla, där närmare 1 000 brittiska soldater placerats för att bistå med hjälpinsatser och att hålla ordning.

På Saint Barthélemy kommer det kommersiella flyget att återupptas på onsdagen, enligt flygplatsen.

Över 55 dödsfall kopplas till ovädret i Karibien och USA, enligt de senaste rapporterna från myndigheterna. I USA rör det sig om flest dödsfall i Florida, men även i South Carolina och Georgia har människor omkommit i Irma.

I storstaden Miami i Florida greps över 50 misstänkta plundrare under Irmas framfart. Av dem misstänks 26 ha brutit sig in i en Walmart-butik. Det finns videobilder på hur människor lastar in saker i sina bilar.

Det nattliga utegångsförbud som funnits i området sedan i söndags har nu tagits bort. Polisen säger att man sätter in fler resurser för att motverka mer brottlighet.

Ovädret har mattats markant, och nedgraderades på tisdagen till ett tropiskt lågtryck.