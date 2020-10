Dödstalen rusar i höjden – Europa börjar stänga ned

Hur ska vi klara hela vintern om andra vågen börjar redan nu och vi varken har vaccin eller läkemedel som fungerar?

Hon konstaterar att Italien just nu har runt 20 000 nya coronafall varje dag och menar att tuffare restriktioner är nödvändiga, kanske en ny nedstängning av hela landet. Man har redan infört tuffare restriktioner för restauranger, barer, sportanläggningar och kollektivtrafik. Munskydd är nu också obligatoriskt på allmän plats inne och ute. Men restriktionerna möts av trotsiga och våldsamma protester i flera italienska städer där människor befarar ny ekonomisk kollaps.

Planer på nya nedstängningar smids nu även i Frankrike, Tyskland och Schweiz. Framför allt finns en oro för att intensivvårdsavdelningar håller på att fyllas och att alltfler avlider i covid. Runt 58 procent av Frankrikes intensivvårdsplatser uppges nu vara fyllda av covid-patienter och under senaste dygnet har 523 människor dött – den högsta siffran sedan april.

På onsdagskvällen väntas president Emmanuel Macron utlysa fyra veckors ny lockdown av Frankrike men möjligen låta skolor och affärer hålla öppet. I Tyskland väntas förbundskansler Angela Merkel införa en ”lockdown light” med stängda restauranger, barer, gym, simbassänger men låta skolor, daghem och affärer vara öppna.

Även i Schweiz förbereder regeringen en lättare nedstängning under några veckor - men där grundskolor möjligen kan hållas öppna. Det pågår en dramatisk ökning av antalet coronafall i alplandet med över 8 600 nya fall på onsdagen och 24 dödsfall.

I länder som Tjeckien och Belgien kryper planer på en större nedstängning också närmare. I dessa två länder är smittoläget nu värst i Europa med drygt 1400 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Det kan jämföras med Sveriges som haft 147 fall per 100 000 invånare under samma tid.