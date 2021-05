Dödstalen på äldreboenden sjunker drastiskt

Vaccinationen drog igång kring årsskiftet – till att börja med på landets äldreboenden – och tog fart under januari månad.

Under fyra och en halv månad, från oktober till februari, hade covid-19 tagit livet av 2 737 personer som bodde på så kallade särskilda boenden för äldre i Sverige. Under nästan tre månader nu under våren är motsvarande antal 130.