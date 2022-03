Dödstalen i nivå med influensaperiod

Hittills i år har omkring 2 100 dödsfall rapporterats in per vecka till Statistiska centralbyrån (SCB). I vanliga fall brukar siffran ligga strax under 2 000.

Fler svenskar har alltså dött än vanligt. Men överdödligheten, det vill säga hur många som avlidit jämfört med det normala, har inte varit högre än vad som brukar vara fallet när en vanlig influensa härjar, enligt Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.