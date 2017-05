Nyliberalismen och aktiemarknaden må ha gjort den allestädes närvarande och rentav socialt accepterad, men girigheten har alltid existerat som en problematisk drivkraft. I en ny bok frågar sig samhällsdebattören Stuart Sim varför vi har så svårt att hålla en osund vinningslystnad stången.

Detalj ur ”Döden och den girige” av Hieronymus Bosch (1485–1490).

”Greed is good!” I Oliver Stones film ”Wall Street” från 1987 håller finansmannen Gordon Gekko ­i Michael Douglas gestalt det klassiska talet där han förklarar att ”girighet, i brist på ett bättre ord, är bra! ­Girighet är rätt! Girighet fungerar!”.

Att girighet är bra och rätt skulle knappast ens en frispråkig riskkapitalist säga offentligt. Men att girigheten så att säga fungerar tycks ovedersägligt. Den har alltid ­varit med oss och vi ser ständigt dess verkningar, i det stora och det lilla. Om girighet definieras som att ensidigt se till sina egna intressen och söka skaffa sig mer än man behöver, är det något som präglar åtskilliga mänskliga aktiviteter. Kanske ett mått av girighet är en del av vår natur.

Girighet är en av de sju dödssynderna inom den katolska kyrka som bland annat gjorde stora förtjänster på ­avlatsbrev, vilka till och med kunde köpas i förväg för försyndelser som den betalande tänkte begå längre fram. Försäljningen av heliga reliker var också lukrativ; sammantagna skulle nog flisorna från Kristi kors räcka till en mindre skog.

I Bibeln kan man läsa att ”kärleken till pengar är roten till allt ont” (Tim. 6:10), men också finna en förståelse för, för att inte säga uppmaning till korruption: ”Gåvor öppnar dörrar och ger företräde hos höga herrar” (Ords. 18:16). Men vem är lämpad att döma? ”Den av er som är utan synd skall kasta första stenen” (Joh. 8:7). Idag är det kanske amerikanska tv- evangelister som bjuder på den mest skamlösa symbiosen mellan tro och girighet.

Att norpa åt sig den sista tårtbiten fast man redan ätit en kan se illa ut men är en bagatell. Det är när girigheten kommer att prägla stora delar av samhället, när den blir själva motorn, som vi ser demokrati, sammanhållning och hänsyn erodera.

Det är vad Stuart Sim hävdar i boken ”Insatiable: The rise and rise of the greedocracy” (Reaktion Books). Sim är brittisk kritiker, samhällsdebattör och före detta professor i kritisk teori. Hans tidigare böcker har bland annat behandlat postmodernism, globalisering och fundamentalism.

Valet av titel – insatiable, omättlig – är inte originellt, det finns en lång rad böcker där den begagnats för allt ifrån överdrivet ätande till romantik och porr. Men hos Sim omfattar ordet vår moderna, globaliserade och medialiserade kultur, girigheten som kapitalismens och i synnerhet nyliberalismens själva fundament. Girigheten var med oss långt före nyliberalismen och aktiemarknaden, men dessa har skapat ett sociopolitiskt klimat som aktivt ­underblåser osund vinningslystnad. Vinstmaximering och idén om marknadens överhöghet lämnar moral, samhällsnytta och jämlikhetsideal i bakvattnet. Girigheten är ett hot mot idén om ett anständigt samhälle. Globaliseringens vinnare är i första hand storföretag, investerare och aktieägare. Skatteparadisen kan sägas stjäla tillgångar som egentligen tillkommer andra nationers invånare.

Exempel på girighet saknas sannerligen inte, från sportvärldens Fifa-korruption, dopningar och lägg­matcher, över livsmedelsindustrins marknadsföring av onyttig mat, läkemedelsindustrins prissättning och jakt på diagnoser, till skenande direktörslöner, svindlande bonusar, bankernas pungslagning av småspararna, skatteflykt och dramatiskt vidgade inkomstklyftor.

Åtskilliga tidigare offentliga verksamheter har tagits över av aktörer som inte är intresserade av samhällstjänster, utan helt enkelt vill tjäna pengar. Uppluckringen av arbetsmarknaden inbjuder till högre vinster genom lägre löner i osäkra anställningsförhållanden. Finanskrascher och bankkriser förändrar inte mycket; statens skattepengar blir räddaren i nöden, och bonussystemen består. Det är de enda tillfällen då finansbranschen inte opponerar sig mot statlig inblandning.

För den procent av befolkningen i Sverige som tjänar allra mest har inkomsterna ökat kraftigt de senaste decennierna. Tidningen Veckans Affärer räknade förra året till 178 svenska miljardärer som tillsammans förfogade över 2000 miljarder. Sverige är ensamt om att sakna såväl arvs- som förmögenhetsskatt, och det förvånar inte att stöd för progressiv beskattning är starkt bland låg­avlönade men svalt bland dem med höga inkomster.

Girigheten styr, menar Sim, och citerar ­Donald Trump från presidentvals­kampanjen: ”Hela mitt liv har handlat om pengar. Jag vill ha pengar, jag vill ha pengar. Girighet. Jag var girig, jag vill ha mera pengar, mera pengar...” Den tydligaste formen av girighet beskrivs som ”ett hål” i personligheten, och som oupphörligen driver på mot mål som aldrig kommer att uppfyllas. Hur kommer det sig att också den som tjänar en miljon i månaden ändå vill ha mer?

Men det är inte girigheten ensam som håller i rodret. Kolonialismen med dess rovdrift och övergrepp, till ­exempel, bottnade till stora delar i törst efter naturtillgångar och rikedomar, men drevs också av jakt på makt, status och trygghet. I det enskilda fallet kan det röra sig om en tävlan med människor i liknande position.

Girigheten begränsas inte till att bara röra pengar. Sim skriver om exempelvis jakten på berömmelse, och inte minst det överdrivna ätandet. Den ”fetmaepidemi” som grasserar i bland annat USA, Storbritannien och Sydamerika, bottnar delvis i att en samvetslös livsmedels- och snabbmatsindustri med sockersaltad mat och allt större portioner underblåser ett hejdlöst ätande. Sim har en ganska sträng syn på de överviktigas egna skuld i alla extra kilon, men gör åtskillnad mellan frosseri, som har mer av avsiktligt överätande över sig, och den underklass som idag hamnar i en livsstil med snabbmat i super size-format. ­Kanske handlar det mer om beroende än frosseri – och ­beroende betyder profit. Man kan tjäna pengar på att göra människor feta, och sedan också på att hjälpa dem gå ned i vikt. Till detta kommer den industri som lever på ”alternativmedicin”, som homeopati, där marknadsföring och tro får ersätta vetenskapliga belägg för medlens verkan.

Girigheten leder in på frågor som om vi har en någorlunda fixerad personlighet, ett jag med en moralisk kompass, eller om vi agerar utifrån tillfällen och rådande ­omständigheter. Är det kanske så att ”samvetet” i själva verket bara är den inre röst som talar om att någon har ögonen på oss?

Nu höjer vi knappt längre på ögonbrynen när politiker kastar gamla trossatser överbord för fet kompensation och lierar sig med den som nyss var den lede fi. Men vardagsgirigheten kan sägas vara väl spridd i en stor del av befolkningen, vilket Berglins satte fingret på i en serieruta om aktiefonder: ”Ingen vill väl framstå som girig. Därför hoppas folk i tysthet att någon ställföreträdande girigbuk ska göra dem rika.”

Ur Berglins, SvD 26/3 2017.

Också på många andra sätt profiterar vi på andras girighet, till exempel när vi köper kläder eller hemelektronik tillverkade i låglöneländer. Detta, menar Sim, är ett exempel på hur nyliberalismen och globaliseringen har skapat en nykolonial situation, där väst exploaterar utvecklingsländer för billig tillverkning.

Författaren, med ett förflutet inom den marxistiskt präglade kritiska teorin, medger att konkurrens och ­entreprenörskap varit väsentliga för skapandet av det slags välstånd vi lever i, men boken som helhet är en grundlig vidräkning med den kapitalistiska och i synnerhet nyliberala laissez faire-ekonomi som endast har vinsten som mål – tyvärr bitvis pratigt och med en del platta utvikningar. Han citerar Milton Friedmans teser om att ett företags primära ansvar är gentemot aktieägarna, inte allmänheten, och det oavsett vad det är man marknadsför.

För att historiskt beskriva synen på girighet och dess roll i samhälle, politik, ekonomi och psykologi refererar Sim till såväl Thomas Hobbes och Adam Smith som Karl Marx, socialdemokratin, Sigmund Freud, Paul Krugman och Thomas Piketty. Han påpekar bland annat att även om Adam Smiths teorier ses som roten till dagens nyliberala tillbedjan av marknaden, så predikade 1700-talsekonomen socialt ansvarstagande, och ansåg att vissa ekonomiskt ”improduktiva” aktiviteter, som hälsovård och kultur, borde undantas från marknadslagarna på grund av deras värde för samhället i stort.

Marx såg kapitalismen som ett ekonomiskt system ­huvudsakligen baserat på girighet, där eliten suger ut samhället på massornas bekostnad. ”Vad han inte för­utsåg”, skriver Sim, ”var hur starkt stöd för systemet det kunde finnas även utanför eliten.” Kapitalismen lockade även dem som såg dess inneboende motsättningar, i förhoppning om att den trots allt skulle leda till större personligt välstånd. Det är den amerikanska drömmens löfte om att vem som helst kan lyckas, särskilt förljuget i USA där den sociala rörligheten i själva verket är svag.

Girighet är en intresseväckande egenskap som ofta och sedan länge odlas i fiktionen. I deckare och thriller är den ett givet inslag, men Sim plockar bland klassikerna och håller fram exempelvis Molières ”Den girige”, Bertolt Brechts ”Mor Courage och hennes barn”, och naturligtvis Shakespeares ”Köpmannen i Venedig”, som också ger ­tillfälle att belysa uppfattningen om judar som varande särskilt hemfallna åt girighet. Också i konsten har girighet varit ett omhuldat motiv, kanske med avstamp i ­Hieronymus Boschs gruvliga ”Döden och den girige”, ­målad på 1480-talet.

Sim förhåller sig skeptisk till verklighetsförankringen i Thomas Pikettys övertygelse att kapitalbeskattning av de rikaste är nödvändig för att bygga ett mer jämställt samhälle; det är ju den grupp som har den starkaste drivkraften och resurserna att flytta sina tillgångar utom räckhåll. Men själv har Sim inte heller några lösningar. De giriga regerar, vi alla har mer eller mindre av törsten i oss, så vi måste lyfta blicken, se till samhällets bästa och göra vad vi kan för att lägga band på oss. Kväsa de mest samhälls­farliga yttringarna av girighet.

Det blir en smula lamt. Och det kommer alltid att finnas sådana som har överseende, ja, till och med som kan hysa uppskattning, också gentemot en genuint girig människa, nämligen arvingarna.

Anders Mathlein Författare