Dödsskjutningar ökar – Sverige sticker ut i Norden

Av allt att döma så blir 2016 ett dystert rekordår, 28 personer har rapporterats ihjälskjutna inom den kriminella miljön, lika många som under 2015. Bara under december månad i fjol dog sju personer och 12 skadades till följd av att ha blivit skjutna, enligt siffror från polisens nationella operativa avdelning.

Det är inte jättemånga personer som ligger bakom dödsskjutningarna i Sverige.

Men SvD:s unika nordiska kartläggning över en tioårsperiod visar nu att ett trendbrott inträffade efter 2013 i Sverige.

Efter det året har Sverige blivit det land i Norden som klättrat högst sett till antalet ihjälskjutna människor per 100 000 invånare.

SvD har samlat in siffror från dödsorsaksregister i Sverige, Finland, Danmark och Norge och jämfört dessa med befolkningsutvecklingen i varje land över tio år. Dödsorsakerna visar specifikt om en person dött av att ha skjutits ihjäl av en annan person.

Kriminologen Sven Granath, forskare och analytiker hos polisen i region Stockholm, tidigare utredare hos Brå, har tagit del av SvD:s granskning.

– De siffror ni har tagit fram stämmer mot tidigare mätningar, vi ser i dessa att utvecklingen inte går åt samma håll under de senaste tio åren i de andra nordiska länderna, säger Sven Granath.

Sverige har inte legat högst ett enda år under de som granskats – innan 2015. Men efter att ha gått upp och ned i vad som kan likna våldsvågor under en tioårsperiod så ligger Sverige nu högst. Sammanlagt 31 personer rapporterades ha skjutits ihjäl 2015, vilket här motsvarar 0,31 personer per 100 000 invånare. Det är nästan dubbelt så många ihjälskjutna jämfört med Danmark samma år. (Artikeln fortsätter längre ner).

– Det finns en ökning i Sverige som vi inte ser i de andra länderna, från att ha varit på en låg nivå, säger Sven Granath.

Enligt Granath beror ökningen framförallt på åratal av inflöden av illegala skjutvapen, trendbrottet kom redan i mitten av 00-talet.

– Det har att göra med att tillgången till illegala vapen kommit upp i nivå, det har egentligen ökat sedan 90-talet, det är nu det har hunnit ackumuleras i storstäderna för att det ska bli ett problem, säger Sven Granath.

– Narkotikamarknaden har också förändrats, där det säljs mer. Då kommer skjutvapen till användning. Så fler vapen och större narkotikahandel, det är två orsaker.

Det vi ser efter 2010 i Sverige kanske kom till Danmark för tio år sedan.

Samtidigt har vanorna förändrats. Medan det tidigare var vanligare med dödligt våld med kniv i kombination med alkohol, så har skjutvapen tagit allt mer plats inom det dödliga våldet, menar Granath.

– Nu söker man upp en person på allmän plats där personen hänger för att göra upp. Kniv hänger ihop med alkohol men det gör inte skjutvapen, säger Sven Granath.

De dödliga skjutningarna i Sverige ser ut att gå i något som kan likna ”våldsvågor”, vad beror det på?

– Det är inte jättemånga personer som är inblandade i dödsskjutningarna i Sverige. Mycket är beroende av vad som händer i de här personernas tillvaro, det kan därför inte ligga konstant. Skulle det finnas fler invånare så skulle det kunna vara mer konstant år för år.

Även Finland sticker ut i SvD:s kartläggning. Det östra grannlandet hade sitt rekordår 2008 vilket hänger ihop med den tragiska skjutningen i Kauhajoki i Finland, när en 22-årig student klev in på en yrkeshögskola och sköt ihjäl tio personer. Även året innan inträffade en skolskjutning i Jokela.

Finland är det land som har flest personer som i snitt blivit skjutna till döds per 100 000 invånare under perioden 2005–2015 som SvD granskat, vilket delvis hänger ihop med just skolskjutningarna. Landet har också cirka 1,6 miljoner registrerade skjutvapen, enligt finska Yle är detta flest i hela EU, sett till antalet invånare.

– Finland har inte samma typ av storstadskriminalitet som i Sverige, där sker det även mer på landsbygden. Huvudstaden Helsingfors har inte fler fall av dödligt våld än den glesbygda delen av landet. I Sverige är det mer ett storstadsfenomen, säger Sven Granath.

I Norge sker normalt betydligt färre dödsskjutningar i jämförelse med de andra nordiska länderna, visar SvD:s kartläggning. 2011 inträffade det tragiska terrorattentatet i Oslo och på Utöya. På Utöya sköts ofattbara 69 människor ihjäl, hälften av dem var barn, av den norske terroristen Anders Behring Breivik.

Danmark och Sverige har gått om varandra när det gäller antalet avlidna i skjutningar till och från under tio år. Danmark hade få dödsskjutningar 2011–2013, men sedan dess har antalet döda stigit igen. Även Danmark var i en uppåtgående våldsvåg efter 2015. Den danska tidningen Politiken rapporterade i november 2016 att gängrelaterade skjutningar ökat ”kraftigt”.

Men efter 2015 ligger Sverige högre än Danmark i dödsskjutningar, både till antal och sett till per 100 000 invånare.

Så gjorde vi granskningen Nästan alla länder som är medlemmar (117 st) i WHO (World Health Organization) använder sig av systemet ICD-10 (International Classification of Diseases) där underliggande dödsorsaker anges. Varje orsak har en egen kodning. SvD har granskat dessa data från Sverige, Finland, Danmark och Norge över en tioårsperiod, 2005–2015. Antalet döda till följd av att ha blivit skjutna med skjutvapen är delade på ett befolkningsmedeltal för varje år och sedan fördelade per 100 000 invånare i respektive land. Granskningen tar på det här sättet hänsyn till den befolkningsutveckling som sker. Dödsorsakerna i Sverige registreras på dödsdatumet. Kodningen här görs av Socialstyrelsen. Siffrorna inkluderar inte självmord eller fall där polisen skjutit personer. Källor: SCB, Danmarks statistik (DST), Statistisk sentralbyrå (SSB), Tilastokeskus, SvD samt dödsorsaksregister i respektive land

Antal ihjälskjutna/100 000 invånare

Årtal Sverige Finland Danmark Norge 2005 0,12 0,21 0,17 0,11 2006 0,14 0,32 0,22 0,21 2007 0,23 0,43 0,15 0,04 2008 0,15 0,56 0,11 0,06 2009 0,24 0,41 0,20 0,19 2010 0,19 0,26 0,20 0,04 2011 0,20 0,33 0,23 1,43 (Utöya) 2012 0,17 0,30 0,09 0,10 2013 0,23 0,28 0,09 0,06 2014 0,20 0,20 0,12 0,10 2015 0,31 0,18 0,18 0,06 MEDEL 0,20 0,32 0,16 0,22

Källor: SCB, Danmarks statistik (DST), Statistisk sentralbyrå (SSB), Tilastokeskus, SvD samt dödsorsaksregister i respektive land