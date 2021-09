Tre personer – en man, en kvinna och en tvåårig pojke – omkom när gatan de bodde på i Queens, New York, förvandlades till en fors av regn under onsdagen och torsdagen från Ida, ovädret som tre dygn tidigare skapat ödeläggelse i Louisiana i form av en orkan. Flera personer i New York drunknade när deras lägenheter på källarnivå snabbt fylldes med vatten.

Många dödsfall inträffade även i New Jersey strax söderut när folks bilar fick motorstopp och vattenfylldes. I New Jersey hade dödssiffran efter Ida på fredagen stigit till 25 personer, enligt myndigheterna, fler än i någon annan delstat.