Dödsscenerna vi aldrig glömmer: åts upp av hundar

Catelyn Stark

Foto: Nick Briggs

Död: Säsong 3, avsnitt

Dödsorsak: Får halsen avskuren

Vem glömmer väl det röda bröllopet där Rob Stark och hans unga gravida fru mördades framför ögonen på Catelyn, som sedan också själv fick halsen avskuren. Nej, hittills har det inte gått så bra för familjen Stark, men nu tycks vinden ha vänt. Arya är tillbaka i Westeros, trailern visar att också Bran har tagit sig söder om muren, Sansa ska förhoppningsvis slippa fler trolovningar och Jon har blivit ”King in the north”. Men glädjen kan vara kort, ”Game of thrones” är ju ”Game of thrones”...