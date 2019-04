Sensualismen i Jean Sibelius ”Valse triste” , dirigerad med lyhörd precision av Daniel Hardings assistent Finnegan Downie Dear, öppnar konserten och bäddar bokstavligt talat för Benjamin Brittens sångcykel ”Nocturne”. En cocktail av oskuld, sömn och erotik hör till Brittens mest återkommande temata, som vävs samman med stor virtuositet i nocturnens diktsvit av olika poeter, från Shelley till Shakespeare.

Den kammarmusikaliska orkestreringen i ”Nocturne” ekar av Brittens operor ”En midsommarnattsdröm” och ”En sällsam historia” (The turn of the screw), och här gavs rika möjligheter för solisterna i Sveriges Radios symfoniorkester att lysa upp mörka skrymslen med finciselerad ornamentik.