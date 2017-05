Döden är en tant i rutig städrock

Fakta Namn: Wolf Erlbruch Född: 1948 i Wuppertal, Tyskland. Aktuell: Årets mottagare av Alma-priset, priset till Astrid Lindgrens minne. Familj: Hustrun Brigitte och sonen Leonard. I boken ”Leonard” skildrar Wolf Erlbruch sin sons hundrädsla. Historik: Studerade grafisk formgivning vid Folkwangs konstuniversitet i Essen där även dansaren och koreografen Pina Bausch gick. Har givit ut runt tio egna böcker, illustrerat närmare 50, däribland Werner Holzwarths storsäljare ”Det var det fräckaste!” där Erlbruchs ilskna mullvad rusar över boksidorna i sina lackskor i jakt på den som bajsat på hans huvud. Bland de egna titlarna finns ”Anden, Döden och tulpanen” och ”Fru Meier – koltrasten”.

Illustratören och barnboksförfattaren Wolf Erlbruch har ett favorittrick för att få idéerna, färgerna, att strömma ur hans penna. Han läser texten – som alltid kommer först till honom – högt för sig själv. Ibland med ett sådant magstöd att ekot studsar tillbaka på honom.

– Om det inte funkar hojtar jag ännu högre, eller skäller som en hund.

Han skrockar. Petar lite på kaffekoppen framför sig, den som förblir odrucken under hela intervjun. Det är en strålande försommardag på Skeppsholmen i Stockholm. Syrenträden doftar ovanför oss, några småfåglar närmar sig försiktigt kanelbullarna som ligger framför Almapristagaren. Han tycks inte lägga märke till dem och min teori om att han är en som ser djur överallt, eftersom hans bilderböcker innehåller så många, faller platt.

– Mitt liv går inte ut på att samla information till böcker. Djur är bara bättre att använda sig av för att gestalta känslor – kunna förstärka olika tics vi har, få fram karaktärsdrag som inte alltid är så smickrande. Det är inget nytt, se bara på alla fabler, säger han och pekar på den deppiga paddan i boken ”The fearsome five” som inte finns översatt till svenska.

– Det där är jag, säger han.

– Eller så är det där jag, fortsätter han och för fingret till en bister råtta istället.

På tyska heter boken ”Die fürchterlichen Fünf”. Den handlar om fyra lite håglösa vänner som får ny energi när en saxofonspelande hyena ramlar in under deras bro, just som paddan tycker som mest synd om sig själv. Tillsammans startar de ett jazzkafé, paddan steker pannkakor i sin sidenmorgonrock, spindeln dansar euforiskt sjungande på lina, fladdermusen slår ihop sina cymbalförsedda fötter.

Wolf Erlbruch med ”The fearsome five” ”Die fürchterlichen Fünf”, som inte finns på svenska. ”Jag vet allt om mina figurer, hur många bitar socker de tar i teet och så vidare, de är som släktingar. Paddan är homosexuell och rätt lik mig till sättet, fladdermusen en aning korkad och så vidare”, säger han. Foto: Tomas Oneborg

Jazz, manlig vänskap, små pojkar som tampas med vuxenblivandet – det är lätt att generalisera när man snabbt sveper över Wolf Erlbruchs författarskap. Enkelt att placera in honom i det fack där män födda på 1940-talet så ofta tycks hamna.

Men här finns mer än boxningsromantik och ömma mödrars kyssar. Hjältarna i hans böcker är även kvinnor, inte sällan lite till åren komna. Som Döden i ”Anden, Döden och tulpanen”. Istället för att vara en högrest lieman i svart cape bär det lilla skelettet en rutig städrock och har tofflor på fötterna.

– Jag hade en faster som blev närmare 90 år gammal och hon såg lite ut så här. En släkting till mig kände igen henne på bilden: Det här måste vara faster Magdalena? Jag ville berätta en saga om döden med avstamp i mina egna erfarenheter och känslor. Som när jag som liten förlorade en skolkamrat efter att han kommit i kontakt med en högspänningsledning. Jag minns hans lilla kista, det starka intryck hans död gjorde på mig.

Ett kopparsnitt av den tyske 1500-talskonstnären Albrecht Dürer (Riddaren, döden och djävulen”) inspirerade Erlbruch till boken ”Döden, Anden och tulpanen”. Hans gamla faster stod modell till döden. Foto: Wolf Erlbruch/Lindskog förlag

Jag pratade med teckningarna, det var ett sätt att leka

Wolf Erlbruch är född i tyska Wuppertal, där han fortfarande bor kvar.

– Det är en normal, högst alldaglig stad som jag alltid har älskat just för att det inte finns något som hindrar en från att tänka och från att arbeta. Det finns ingen elegans, ingenting. Men folket är trevligt.

Vid sidan av författandet och konstnärskapet, som gett honom många priser, har han arbetat som lärare och professor i kommunikation, design och konst på stadens universitet.

– Jag tyckte om att undervisa. Ville vara den totala motsatsen till de lärare jag själv hade i skolan. Många av dem kom direkt från kriget, hade genomlevt ett helvete och skulle sedan ta hand om barn. De skrek åt oss, gav oss stryk. Och jag var en känslig pojke som inte klarade av det där, jag låtsades ofta vara sjuk för att slippa gå i skolan.

Ritat har han gjort så länge han kan minnas, med blyertspenna på lappar som hans föräldrar klippte till från mataffärernas papperspåsar.

– ­Jag pratade med teckningarna, det var ett sätt att leka.

Med tiden har han blandat in allt fler tekniker i sina bilder, varvat mellan kollage, vattenfärg, blyerts, krita. Han tittade mycket i konstkataloger som liten. Några barnböcker fanns inte i hemmet, så han gick på vuxenlitteraturen direkt. Läste Dostojevskijs ”Bröderna Karamazov” som tioåring, följt av Albert Camus ”Främlingen”.

– Jag förstod inte allt, men blev oerhört tagen av dem.

Boken ”Leonard”, som finns på svenska handlar om Erlbruchs son och hans hundrädsla, som parades med en längtan efter att själv vara en hund. Foto: Wolf Erlbruch/Hjulet Förlag

”Pippi var för högljudd för min smak” Spelar: ”Jag har spelat saxofon, men den har gått sönder sedan länge.” Astrid Lindgren-favorit: ”Borgmästarfrun i ’Nya hyss av Emil i Lönneberga’. Hon som Emil kysser lite för länge. Pippi var för högljudd och klichéartad för min smak. Om att få Alma-priset: ”Kitty Crowther, som jag känner sedan tidigare, kontaktade mig och frågade om jag ville vara med i en klubb för Alma-pristagare. Jag vill inte vara med i nån klubb. Jag är väldigt lycklig utan en klubb.”

Medan fjolårets Alma-pristagare, ungdomsboksförfattaren Meg Rosoff, utstrålar självständighet och pondus är Wolf Erlbruchs framtoning mjukare. Han säger att han kan vänja sig vid de fem miljonerna i prispengar, men att han har svårt med uppmärksamheten som Alma-priset genererar. Några bord bort sitter hans hustru och går igenom veckans digra schema åt honom. Jag tänker på det äldre paret i ”Fru Meier – koltrasten”, den av hans böcker som senast översatts till svenska och precis kommit ut i butik. Två sammanvuxna men olika själar: en tunnhårig liten gladlynt man som än spelar munspel, än viker pappersfigurer eller ritar akvareller med katter. Och så hans maka, med stora rödlätta överarmar, ett rejält förkläde över magen och bekymrade ögonbryn.

Den muntre maken är en porträttlik avbild av honom själv, men när det kommer till sinnesstämning är det Fru Meier han liknar.

Det omaka paret i ”Fru Meier - koltrasten” som precis översatts till svenska. I helt fantastiska bilder fångar Erlbruch mörkret som väller in över Fru Meier medan hennes glade lille make sorglöst klipper pappersfigurer eller kokar henne pepparmintte. Foto: Wolf Erlbruch/Hjulet förlag

– Hennes man leker hela tiden, kokar pepparmintte åt henne och sedan tycker han att allting är okej. Hon oroar sig istället för allt. Jag tror inte att hon tycker att hennes liv är tråkigt, men hon är lite osäker på sin egen förmåga. Tills hon hittar en fågelunge som hon räddar livet på. Och sedan flyger hon.

I boken ”Die große Frage”, som inte finns på svenska, tar sig Erlbruch än en gång an livets stora grubblerier. Han fick ett uppdrag att rita en bok till alla nyfödda i en av Paris fattigare kommuner och valde att göra en bok som kan följa med barnen upp i åldrarna. På varje nytt uppslag svarar en person på vad som är meningen med livet. En militär menar att det är att lyda som är svaret, döden att det är att leva livet, en flicka att det handlar om att älska sig själv.

– Jag ville ställa frågan till barnen, visa dem att det stora allmängiltiga svaret inte existerar, att man måste hitta det själv.

Har du gjort det?

– Ja. För mig är det att ha kontakt med mycket folk, men att för den delen inte nödvändigtvis hänga i deras kök hela tiden. Jag tycker om människor, men jag tycker också om att vara ensam.

En militär, skapad av tidningsurklipp från en fransk tidning, svarar ”att lyda” på frågan om livets mening i boken ”Die große Frage”. ”Nej jag har inte gjort militärtjänstgöring. Det är inte min väg. Jag tycker inte om att underordna mig”, säger Wolf Erlbruch. Foto: Wolf Erlbruch/Peter Hammer Verlag