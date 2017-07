DMX arresterad för miljonskattefusk

DMX. Arkivbild. Foto: Peter Kramer/AP/TT

Den amerikanske rapparen och skådespelaren DMX har arresterats, enligt åklagare i New York. Earl Simmons, som han egentligen heter, påstås ha undvikit att betala motsvarande drygt 14 miljoner kronor i skatt.

Under flera år ska 46-åringen ha lyckats smita från utgifter genom att registrera bankkonton i andras namn och betala stora summor i kontanter.

DMX har en lång karriär bakom sig, med storhits som "Party up (up in here)" och "X gon' give it to ya" i bagaget. Han har tidigare arresterats för en rad kriminella händelser, såsom droginnehav, djurplågeri och uteblivit underhåll till barn.