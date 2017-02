Djurbron över E6 måste rivas

Nu står det klart. Hela djurbron över E6 norr om Kungsbacka måste rivas helt. Arkivbild. Foto: Thomas Johansson / TT

– Man har kommit fram till att hela överbyggnaden, själva brobanan, måste rivas, säger Veronika Gustafsson, presskommunikatör på Trafikverket.

Det var i slutet på januari som bygget av ekodukten mellan Sandsjöbacka och Kungsbacka norra, på E6 söder om Göteborg, fick avbrytas. Under gjutningsarbetet hördes "knäckande" ljud från ett par stöttor under gjutningsformen och området utrymdes. Trafiken på E6 förbi bygget stängdes också av under ett dygn.

Rivningsarbetet är redan igång och väntas vara klart under mars månad.

– Vi river av säkerhetsskäl och av kvalitetsskäl, säger Veronika Gustafsson.

Sedan ska djurbron byggas upp igen.

– Vi räknar med att kunna återuppta byggnationen i mars eller april i år. Vi ska kunna hålla tidsplanen så att hela ekodukten står klar i juni 2018, säger Veronika Gustafsson.

Det är fortfarande oklart vad som orsakade att flera stöttor under djurbron över E6:an plötsligt började knacka. Två utredningar pågår.

– Jag har en teori men jag vill först vidimera den med specialister. Vi måste ha ett svar klart innan bygget kan fortsätta, har Trafikverkets projektledare Kristin Balot tidigare sagt till TT.

Den 32 meter breda och 64 meter långa ekodukten började byggas i augusti. Kostnaden beräknades initialt till omkring 85 miljoner kronor. Naturbron ska minska viltolyckorna men också binda samman landskapet på båda sidor av "vägbarriären". Hur mycket projektet fördyras av det inträffade finns det ännu ingen kalkyl på.