Novak Djokovic, Serbien, är ett steg närmare en 21:a grand slam-titel och en historisk fjärde grand slam under 2021. Under tidiga morgontimmarna, svensk tid, besegrade han Italiens Matteo Berrettini i US Open-kvartsfinalen.

Precis som i åttondelsfinalen förlorade världsetta Djokovic första set. Visserligen inte lika brutalt som då – setsiffrorna blev 5–7. Men precis som i åttondelen kom han också tillbaka och tog hem de följande tre – 6–2, 6–2, 6–3.