Kommer du ihåg Jugoslavien? Det har snart gått 30 år sedan Balkankonflikten tog sin början 1991. Så småningom kom foton på massgravar och utsvultna lägerfångar. Grannar blev fiender. Hundratusentals dödades. Kroatien och Slovenien var först med att bryta sig ut ur Titos projekt som hållit ihop Balkan. I Kroatien pågick kriget ”bara” under ett år, men det kom att efterlämna ett kaos, då man byter ekonomiskt system: från kommunism till kapitalism.

Kroatisk-engelska Tena Štivičić har skrivit ”3 vintrar” om en kroatisk familj som tvingas förhålla sig till ideologier och nyordningar. Stycket blandar fyra generationer kvinnor via nedslag under specifika år: efter andra världskriget, under den jugoslaviska eran och året då Kroatien blir medlem av EU – ett nytt projekt. Scenerna verkar blandas slumpmässigt, Štivičić lägger pussel. Till sist ser vi hela bilden, och tragiken som tid, nationalism och ideologier skapat.