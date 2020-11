Djärve missionären tog kristendomen till Japan

Fråga: ”Vem var Franciskus Xavier? Hans namn dyker upp i både religionshistorien och upptäcktshistorien. Han lär ha varit en ovanligt djärv missionär som reste kors och tvärs över asiatiska farvatten för att sprida kristendomen.”

Dick Harrison: Franciskus Xavier var jesuit. Jesuitorden, Societas Iesu (Jesu Sällskap), grundades på initiativ av Ignatius av Loyola år 1534 och stadfästes av påven Paulus III år 1540. Under måttot Ad majorem Dei gloriam, ”Till större ära för Gud”, utvecklades organisationen under de påföljande decennierna till att bli katolska kyrkans intellektuella front, en elitkår av orädda, strikt påvetrogna lärare och predikanter som lånade sina tjänster till vad än kyrkan krävde av dem. Jesuiternas huvuduppgift kom tidigt att ligga inom undervisningsområdet – föga förvånande, med tanke på jesuiternas egen avsevärda vetenskapliga kompetens inom en mängd vitt skilda fält. I mitten av 1600-talet, efter ett sekels febril verksamhet, hade de hunnit etablera omkring 500 kollegier för högre utbildning i Europa, en siffra som steg ytterligare under senare delen av 1600-talet och de första decennierna på 1700-talet. Många svenska katoliker i exil utbildades vid jesuitkollegier.