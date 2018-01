Den tidigare Disneystjärnan Adam Hicks misstänks för en serie väpnade rån i en förort till Los Angeles. Den forne stjärnan är mest känd för Disney XD-serien "Zeke and Luther" samt den erotiske thrillern "The Boy Next Door" med Jennifer Lopez.

Hicks greps i onsdags tillsammans med en misstänkt medbrottsling i samband med att en person angripits tidigt på morgonen.