Disneys vd: "Hackarna bluffade"

Bob Iger. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Disneys vd Bob Iger säger att utpressningsförsöket som en grupp hackare genomförde mot filmbolaget för snart två veckor sedan med största sannolikhet var en bluff, skriver Variety.

I en intervju med Yahoo Finance säger Iger att Disney tog hotet på allvar, men att bolaget inte tänkte ge vika för några påtryckningar.

– Vi tog emot ett hot och bestämde oss för att ta det på allvar, men inte reagera på det sätt som personen eller personerna som hotade oss krävde. Vi trodde inte att hotet var riktigt och ingenting har hänt, säger han.

Hackarna påstod sig ha kommit åt en Disneyfilm som ännu inte haft premiär och krävde pengar, utbetalda i den digitala valutan bitcoin, för att inte sprida den.

Det var det andra liknande utpressningsförsöket på kort tid. Nyligen släppte ett hackarkollektiv tio avsnitt av den kommande säsongen av serien "Orange is the new black" på fildelningssajter sedan Netflix vägrat betala för att få tillbaka avsnitten.