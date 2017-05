All my dreams come true

Så sitter man där. Halva livet har gått, man är utmattad av att försöka förverkliga sitt sanna väsen och hitta alla sina dolda kvaliteter. Deppad eller möjligen till och med riktigt deprimerad. Trött på att försöka bibehålla midjan och att uppfylla andras förväntningar.

Inte konstigt då att man sätter barnen framför en Disneyfilm – trots att man inser att det där till synes färgglada, ystra och oförargliga innehåller mängder av absoluta ramar för hur män och kvinnor ska uppträda, hur renskrubbad tvåsamhet och yta lägger fast könsroller.

Dansken Christian Lollikes kortpjäs ”All my dreams come true” börjar just så, med ett par som längtar till technicolor och lyckliga slut, till muntra djur och kyssar som väcker oskulder till liv. Man drömmer om ett liv så begripligt som Ankeborg eller till Disneys version av Askungen där fåglar syr klänningar istället för att hacka ut ögonen på styvsystrarna som hos bröderna Grimm.

Lollikes pjäs handlar om längtan, och hur våra drömmar kan fungera som opium. Han ser, tolkar och förhåller sig till figurerna från Disneyfabriken ungefär som Elfriede Jelinek gör till moderna, kvinnliga ikoner. Han ser deras mytologiska kvaliteter, men också hur dessa skapar mallar och beteendemönster. Han väcker frågan: hur överger man den typ av självberättelser som dessa muntra fabler skapar?

Annika Silkeberg gör en välgärning som nu översatt och iscensatt Lollikes pjäs. Han är orättvist ospelad på svenska scener. Hennes lilla frigrupp SuddenArt gästspelar på Kompani1 vid Östermalmstorg.

Frida Liljevall och Ruben Lopez spelar paret vilka via C S Lewis garderob som portal blir delar av Disneyberättelser, och går med och mot dem. Spelrummet är grått, även om Snövit liksom pudrar tillvaron just med oskuld. Handlingen är en moralitet som oscillerar mellan tristess, panik och omåttliga och omättliga Disneyfantasier.

Iscensättningen är drastisk och fylld av komik, men också musik. En teatral icke-realism av metaforer och lek med relations- och psykologischabloner men framför allt en stark känsla av att människan nått en punkt där ideologier, utopier och idéer blivit meningslösa. En nollpunkt – eller en tid då den absoluta cynismen och alienationen tagit över. Lollikes text bygger en bro över avgrunden. Silkeberg och ensemblen toppar med desperat energi varvad med uppgivenhet. Resultatet är 75 minuter dystopi laddad med humor.