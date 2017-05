Disney utpressas av hackare

Bob Iger, vd för Disney. Arkivbild. Foto: Ng Han Guan/AP/TT

Disneys vd Bob Iger uppger att filmbolaget utpressas av hackare som påstår sig ha kommit åt en film och kräver pengar för att inte sprida den.

Iger har inte sagt vilken film det rör sig om men är tydlig med att Disney inte kommer att betala någonting.

Det är den andra liknande utpressningen på kort tid. Nyligen släppte ett hackarkollektiv tio avsnitt av den kommande säsongen av serien "Orange is the new black" på fildelningssajter sedan Netflix vägrat betala för att få tillbaka avsnitten.