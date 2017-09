Disko stängt i förtid efter sextrakasserier

Diskot på ungdomsfestivalen 2 days in Umeå tvingades stänga tidigare på grund av sexuella ofredanden. Arkivbild. Foto: Erik Mårtensson/TT

Diskot på ungdomsfestivalen 2 days in Umeå har tvingats stänga i förtid på grund av sexuella ofredanden. Tre anmälningar kom in till polisen under den första festivalkvällen på fredagen, och som en följd stängdes diskot redan kl 23.

– Det är jättetråkigt. Det är tre stycken av 1 100 besökare som var på festivalen i går som verkligen har skämt ut sig, säger Per-Erik Söderström, arrangemangsansvarig på Umeå kommun, till Västerbottens-Kuriren.

I två av fallen har man en misstänkt gärningsman. De drabbade är tre 13-åriga flickor.

Festivalen är ett drogfritt arrangemang för 13–17-åringar. Inför lördagskvällens disko har man skärpt bevakningen ytterligare. Åldersgränsen har också sänkts, då de misstänkta gärningsmännen är i det äldre åldersspannet.