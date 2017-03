Discostjärnan hyllade systerskapet

Joni Sledge med sin syster Kathie till vänster 1984 Foto: Stephen Woode/ IBL

Första gången Joni Sledge träffade Nile Rodgers var också första gången hon hörde låten som skulle följa henne resten av livet.

Sledge växte upp i Philadelphia tillsammans med systrarna Kathy, Debbie och Kim. De fostrades i en genuin showbiz-familj, döttrar till skådespelerskan Florez Sledge och steppdansören Edwin Sledge. Deras mormor Viola Williams var sopran och utbildade dem i sångteknik. Dessutom var hon vän med aktivisten Mary McLeod Bethune, och lät systrarna Sledge sjunga både i kyrkan och på politiska sammankomster där de gick under namnet Mrs Williams’ Grandchildren.

Första singeln, ”Time will tell”, kom 1971 och under sitt nya gruppnamn Sister Sledge turnerade de längs östkusten med mamma Florez som manager och busschaufför. 1974 fick de en liten hit med singeln "Love don’t go through no changes on me", som blev stor i Japan och även gjorde att de fick uppträda i Kinshasa i Zaire, vid ett stort evenemang inför den sägenomspunna boxningsmatchen ”Rumble in the jungle” i Kinshasa, där Muhammad Ali knockade George Foreman i åttonde ronden.

Året därpå släppte Sister Sledge sitt första album, ”Circle of love”, och 1977 kom uppföljaren ”Together”. Monsterhitarna uteblev emellertid och i slutet av 70-talet funderade systrarna på om de kanske borde börja på college och utbilda sig till advokater eller andra stabila yrken.

Samtidigt ville Nile Rodgers och Bernard Edwards från gruppen Chic börja skriva låtar åt andra artister. De hade kontrakt med skivbolaget Atlantic, där också The Rolling Stones och Bette Midler låg, men Rodgers och Edwards ville skriva för en mindre etablerad artist så att de själva kunde få större del av äran. Valet föll på Sister Sledge, och skivbolagschefen berättade om den ovanliga systraskaran. När låtskrivarna sedan träffade dem hade de med sig låten ”We are family”, skriven baserat på vad de fått höra om systrarna.

Rodgers och Edwards skrev sedan hela albumet med samma namn, som perfekt matchade systrarnas röst och energi. Men det var låten ”We are family” som Sister Sledge gjorde till en maffig discoklassiker, och mer än så: en odödlig hyllning till kraften i familj och systerskap.

Sister Sledge har fortsatt att uppträda genom åren, senaste albumet släppte de 2003, och låten ”We are family” har levt sitt eget liv – inte minst som soundtrack vid idrottsevenemang och politiska möten där man vill hamra in känslan av samhörighet.

I en intervju med BBC för några år sedan berättade Kim Sledge om systrarnas kärlek till musiken: ”Joni är i sitt esse på scen. Hon är exakt där hon är skapt för att vara, och när man står på scen med henne ser man det och känner det. Hon är född för att uppträda.”

I förra helgen hittades Joni Sledge död i sitt hem, avliden av vad som beskrivs som naturliga orsaker.