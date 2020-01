Dinamarca: Bluff att jag kandiderar som partiledare

Redan under onsdagskvällen när beskedet kom att Jonas Sjöstedt lämnar posten som partiledare för Vänsterpartiet pekades Rossanna Dinamarca ut som en av favoriterna att bli ny partiledare. Sent ondagkväll kom också beskedet från P4 Väst att hon ställer upp om hon får frågan. Beskedet kom via ett sms till P4 väst redaktion.

Men det stämmer inte. Rossana Dinamarca har inte bekräftat att hon ställer upp.