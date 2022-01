”Din bortgång kommer aldrig sluta göra ont”

”Here’s a little trick to the story, there’s no happy ending.”

Det finns inget gott slut. Repliken ur dokumentären ”Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain”, av den Oscars-vinnande filmmakaren Morgan Neville sammanfattar det vi nu redan vet: Det slutar med självmord. Ändå har den gastronomiska världen längtat efter Bourdains postuma comeback. Få personer inom tv-segmentet mat och resor har lämnat ett sådant avtryck.